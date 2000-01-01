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Смотрич унаследует офис уходящего министра юстиции | Фото:29.04 15:55   MIGnews.com

Смотрич унаследует офис уходящего министра юстиции

Руководство Кнессета передало офис министра юстиции, ранее занимаемый Аелет Шакед, депутату Союза правых партий Бецалелю Смотричу. Этот шаг, похоже, указывает на то, что Смотрич будет назначен следующим министром юстиции. Об этом пишет Аруц Шева.

В воскресенье вечером, 28 апреля, Смотрич встретился с председателем "Еврейского дома", раввином Рафи Перецем. В ходе беседы, они согласились, что им необходимо настаивать на получении министерства образования и юстиции, а также поста заместителя министра по делам религии или обороны.

Партия также будет настаивать на том, чтобы возглавить Комитет Конституции, Закона и Правосудия и на получении места в Финансовом комитете и Комитете по иностранным делам и обороне. Что касается религиозных вопросов, партия заявила: "Организация "Союз правых партий" не оставит этот вопрос тем, кто занимался им до этого и мы будем работать над ним изо всех сил."


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