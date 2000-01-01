Иерусалим: Представительство Австралии набирает сотрудников
Австралия в прошлом месяце незаметно открыла новое торговое-оборонное представительство в Иерусалиме, пишет в понедельник, 29 апреля The Times of Israel.
Этот шаг не был объявлен на правительственных веб-сайтах, и ни один высокопоставленный австралийский или израильский чиновник не присутствовал на церемонии открытия нового офиса, который, как заявляет Канберра, не имеет официального дипломатического статуса.
Visited the newly opened Australian trade & defence industry office in #Jerusalem! Happy to welcome our Australian friends in their new office and confident it will assist in further advancing the close trade & defence industry relations between our countries 🇮🇱 🤝 🇦🇺 @Austradepic.twitter.com/9gJ8uM0pYZ
Как известно, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в прошлом году а также в открытии венгерского торгового офиса, который также находится в Иерусалиме.
"Это коммерчески ориентированный офис, созданный и управляемый Австралийской комиссией по торговле и инвестициям", - сказал в интервью The Times of Israel представитель посольства Австралии в Тель-Авиве. Он "не будет иметь дипломатического статуса и не является расширением посольства Австралии в Тель-Авиве", подчеркнул пресс-секретарь.
"В настоящее время мы набираем сотрудников в торговое-оборонное представительство на постоянной основе. Правительство Австралии тесно сотрудничает с правительством Израиля и другими партнерами в создании представительства, чтобы как можно быстрее обеспечить его полную работоспособность", - добавил представитель дипмиссии.
Напомним, 15 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально признал Западный Иерусалим столицей Израиля и пообещал переместить посольство своей страны в этот город "когда это будет практично, после определения окончательного статуса".
Глава австралийского государства тогда сказал, что переносить посольство пока не планируют, потому что это дорого. Но Австралия откроет в Иерусалиме свое представительство по вопросам обороны и торговли.
Ранее Марк Лейблер, национальный председатель Австралийско-израильского совета по делам евреев (AIJAC), приветствовал этот шаг.
"AIJAC очень рад признать, что правительство выполнило свое обещание открыть офис. Помогло в этом долгожданное и принципиальное признание австралийским правительством реальности того, что Иерусалим является столицей Израиля", - отметил он.