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МВФ: иранская экономика сжимается 29.04 13:02   MIGnews.com

МВФ: иранская экономика сжимается

Международный Валютный Фонд опубликовал доклад о состоянии экономики Ирана.

По данным МВФ, в 2018 году произошло сжатие экономики Ирана -  на 3,9%. В 2019 году сжатие составит 6%, предсказывает фонд.

Джихад Азур, директор ближневосточного департамента МВФ, указал на то, что прогноз составлен без учета возможного влияния новой серии санкций США против Ирана.

Азур заявил: Совершенно ясно, что новые санкции негативно повлияют на иранскую экономику, и в области роста, и в сфере инфляции, рост которой может превысить 40%”.

По данным американских источников, санкции лишат Тегеран 10 миллиардов долларов нефтяных доходов.

За прошедший год иранский риал рухнул на 60%. Если в начале года за доллар давали 42 тысячи риалов, то в конце - 144 тысячи.


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