29.04 11:01 MIGnews.com

Дери требует три министерских портфеля

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Газета Исраэль Ха Йом сообщает о требованиях лидера партии ШАС Арье Дери на переговорах о создании коалиционного правительства Израиля.Дери требует, чтобы ШАСу передали три министерства - министерство внутренних дел, министерство строительства и министерство по религиозным делам.Дери также требует, чтобы членов ШАСа назначили заместителем министра финансов , заместителем министра образования и главой комитета Кнессета по законности и конституции.Дери также требует создания, в рамках министерства абсорбции и под надзором ШАС специального управления, которое будет заниматься алией евреев из Эфиопии.Глава команды ШАС на коалиционных переговорах Ариэль Атиас заявил: мы точно знаем, чего хотим, нам не нужны угрозы, и наши отношения с премьер-министром - очень хорошие. Это была очень хорошая встреча, шли реальные и серьезные переговоры. Мы подчеркиваем, что мы - самый большой партнер в коалиции. мы обсуждали вопросы религии и государства и проблему укрепления периферии. Переговоры продлятся дольше, чем вы думаете. Пока принципиальных соглашений не достигнуто”.Одновременно, партия Яадут А-Тора выдвинула свои требования - министерство здравоохранения, пост главы финансового комитета Кнессета, и перевод сотен миллионов шекелей с тем, чтобы увеличить финансирование больниц.Глава команды переговоров Ликуда Ярив Левин заявил: “Начало переговоров с ШАС было хорошим, мы начали официальные коалиционные переговоры, и естественно. что мы начинаем с потенциального коалиционного партнера, получившего наибольшее количество голосов. У нас - очень хорошие отношения с ШАС на протяжении длительного периода времени, и я очень надеюсь, что переговоры продолжатся на конструктивной основе. Наша цель - создать устойчивое, стабильное правительство”.Также стали известны требования партии Наш Дом - Израиль на коалиционных переговорах.Кроме требований в отношении министерства обороны, Авигдор Либерман требует расформировать министерство разведки.Одед Форер, глава команды НДИ на коалиционных переговорах заявил: “НДИ - за еврейскую традицию, НДИ - за правое правительство, но мы будем твердо противостоять Государству Галахи. Мы верим в толерантный иудаизм”.