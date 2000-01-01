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В Эстонии начинаются учения Spring Storm 29.04 16:51   MIGnews.com

В Эстонии начинаются учения Spring Storm

В понедельник, 29 апреля, на территории Эстонии стартуют крупнейшие трехнедельные учения Сил обороны "Весенний шторм", в которых примут участие более 9000 военнослужащих из 13 стран.

В ходе учений с 29 апреля до 17 мая военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач.

В учениях примут участие подразделения подразделения сухопутных, военно-воздушных и Военно-Морских сил, личный состав первой и второй пехотных бригад, тыловые структуры, личный состав ополчения Кайтселийт.

В маневрах также будут задействованы военнослужащие дислоцированных в Эстонии тактических групп НАТО, военнослужащие из стран-союзников и партнеров по коалиции.

В учениях примут участие сотни единиц техники-бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки.

В воздушном пространстве Эстонии будут перемещаться самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников.


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