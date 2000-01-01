30.04 01:37 MIGnews.com

КНДР готова к диалогу с Японией "в любое время"

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к переговорам с Японией "в любое время". Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя южнокорейской администрации.Отмечается, что слова северокорейского лидера президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал премьер-министру Японии Синдзо Абэ в ходе состоявшегося между ними телефонного разговора.Напомним, что Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом в пятницу, 27 апреля.По итогам саммита была принята совместная декларация. КНДР и Южная Корея договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.