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Роскомнадзор совершенствует инструменты блокировки Telegram 29.04 09:23   MIGnews.com

Роскомнадзор совершенствует инструменты блокировки Telegram

Роскомнадзор совершенствует инструменты для блокировки Telegram, сообщили ТАСС в субботу пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор каждодневно совершенствует инструментарий, позволяющий выполнить решение суда по ограничению доступа на территории России к Telegram", - говорится в сообщении.

Так в пресс-службе прокомментировали критику профессионального сообщества в отношении способов блокировки мессенджера, которые повлекли за собой сбой в работе некоторых сервисов и сайтов.

В частности, глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявлял, что Роскомнадзор был не сильно подготовлен к такой масштабной блокировке и не пользуется существующими "более современными способами исполнения законодательства".

Замглавы ведомства Вадим Субботин ранее заявлял, что более современные способы, действительно, существуют, однако для ограничения работы мессенджеров они неприемлемы. По словам Субботина, в основном все мобильные мессенджеры работают именно с помощью систематически меняющихся IP-адресов. Роскомнадзор знает про все механизмы, которые использует Telegram для продолжения работы в России, и только систематически меняющиеся IP-адреса позволяют ему держаться на плаву.

Операторы связи приступили к блокировке Telegram 16 апреля после того, как в Роскомнадзор поступило соответственное решение Таганского суда Москвы. Также c 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. В результате этих действий Роскомнадзора стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.
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