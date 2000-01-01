Роскомнадзор совершенствует инструменты блокировки Telegram

Роскомнадзор совершенствует инструменты для блокировки Telegram, сообщили ТАСС в субботу пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор каждодневно совершенствует инструментарий, позволяющий выполнить решение суда по ограничению доступа на территории России к Telegram", - говорится в сообщении.
Так в пресс-службе прокомментировали критику профессионального сообщества в отношении способов блокировки мессенджера, которые повлекли за собой сбой в работе некоторых сервисов и сайтов.
В частности, глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявлял, что Роскомнадзор был не сильно подготовлен к такой масштабной блокировке и не пользуется существующими "более современными способами исполнения законодательства".
Замглавы ведомства Вадим Субботин ранее заявлял, что более современные способы, действительно, существуют, однако для ограничения работы мессенджеров они неприемлемы. По словам Субботина, в основном все мобильные мессенджеры работают именно с помощью систематически меняющихся IP-адресов. Роскомнадзор знает про все механизмы, которые использует Telegram для продолжения работы в России, и только систематически меняющиеся IP-адреса позволяют ему держаться на плаву.
Операторы связи приступили к блокировке Telegram 16 апреля после того, как в Роскомнадзор поступило соответственное решение Таганского суда Москвы. Также c 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и Google, которые Telegram использует для работы мессенджера. В результате этих действий Роскомнадзора стала появляться информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их хостинги.