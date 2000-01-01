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Лидер КНДР сказал, когда закроет ядерный полигон 29.04 08:23   MIGnews.com

Лидер КНДР сказал, когда закроет ядерный полигон

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину закрыть ядерный полигон Пунгери в мае. Об этом он объявил во время исторической встречи, которая состоялась 27 апреля.

Северокорейский лидер пообещал пригласить на закрытие экспертов и журналистов из США и Южной Кореи. При этом он опроверг информацию о том, что полигон закрывается из-за его негодности.

Всего на полигоне Пунгери начиная с 2006 года, было проведено шесть ядерных испытаний. Последнее – в 2017 году.

Помимо этого, КНДР изменит часовой пояс - сейчас время в Пхеньяне на полчаса отстает от Сеула.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что "очень важная встреча" с северокорейским лидером состоится "в ближайшие три-четыре недели".
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