29.04 07:01 MIGnews.com

ХАМАС: разведка автономии пыталась убить Хамдаллу

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ХАМАС заявил, что ответственность за покушение на палестинского премьер-министра Рами Хамдаллу во время его визита в марте этого года лежит на разведке автономии.Пресс-представитель МВД ХАМАСа Ийяд аль-Бозом заявил об этом на пресс-конференции в Газе. Следует отметить, что вместе Хамдаллой в кортеже премьера ехал шеф палестинской разведки Маджид Фарадж и три высокопоставленных сановника палестинских сил безопасности.ХАМАС продемонстрировал “признания” четырех лиц, задержанных по делу о покушении. Они рассказали о том, что получили прямые указания от офицеров ПА на Западном берегу.Бозом также рассказал о том, что звено, организовавшее покушение на Хамдаллу, пытались убить шефа безопасности ХАМАСа Тавфика Абу Наима в октябре прошлого года.Заместитель главы ХАМАСа в Газе, Халил аль-Хайя заявил, что власти автономии организовали покушение на собственного премьера “ради того, чтобы убить примирение”.Руководство Палестинской автономии отвергло эти обвинения . Оно назвало заявления ХАМАСа ”попыткой уйти от ответственности и саботажем попыток примирения между ХАМАСом и ФАТХом”. Представитель ФАТХа заявил: “Чем больше ХАМАС пытается уйти от ответственности, тем глубже он тонет”.