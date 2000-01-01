30.04 07:12 MIGnews.com

Мэй, Макрон и Меркель допускают новую сделку с Ираном

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Ядерная сделка с Ираном действительно неидеальна и включает в себя ряд недостатков и недоработок. В связи с этим может быть действительно заключена новое соглашение взамен действующего ныне Совместного всеобъемлющего плана действий, заявили лидеры Великобритании, Германии и Франции.По результатам переговоров британского премьера Терезы Мэй с Эмманюэлем Макроном и Терезой Мэй ее канцелярия обнародовала коммюнике, в котором говорится: "Признавая важность сохранения СВПД, они выразили приверженность продолжению совместной тесной работы вместе США над тем, как решить ряд проблем, которые представляет Иран, включая те вопросы, которые может покрывать новая сделка".Лидеры трех государств "обсудили важность иранской ядерной сделки как наилучшего способа нейтрализации угрозы, что Иран обзаведется ядерным оружием" и согласились с тем, что их приоритет как международного сообщества, "продолжает быть в том, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия".Мэй, Макрон и Меркель сошлись в том, что необходимо решить моменты, которые не покрывает уже действующая сделка. Такие, как баллистические ракеты.