29.04 20:11 MIGnews.com

Отставной генерал спасет Сионистский лагерь

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Несмотря на то, что все опросы единогласно прочат "Сионистскому союзу" провал на следующих выборах, у Ави Габая есть один выход, чтобы спасти партию, но он вряд ли ему понравится. Согласно соцопросу Panels Politics, вернуть "Сионистскому лагерю" голоса избирателей может смена лидерства.Так, согласно опубликованным порталом Walla! данным исследования, если бы выборы состоялись сегодня, их результаты были бы следующими: "Ликуд" сохранит пальму первенства с 29 местами, за ним следует "Еш Атид" Яира Лапида с 19, а замыкают тройку лидеров "Еврейский дом" и Объединенный арабский список с 12 депутатскими мандатами у каждой.Далее следуют "Сионистский лагерь" (11), "Яадут а-Тора" (8), "Кулану", Мерец (по 7), "Наш дом – Израиль" (6), ШАС (5) и партия вышедшей из НДИ Орли Леви-Абукасис (4).Однако если "Сионистский лагерь" возглавит оставивший в 2015 году должность начальника Гештаба ЦАХАЛа Бени Ганц, картина будет совершенно иной: хотя "Ликуд" и останется самой крупной партией в Кнессете с 28 представителями, главная левая сила страны сможет рассчитывать на место второй партии в парламенте – ей прочат лишь на 4 мест меньше, то есть 24."Еш Атид" тогда получит 15 мест, "Еврейский дом" – 12, Мерец – 6, "Кулану" – 5, а эфимерная политсила Орли Леви-Абукасис вовсе не пройдет в Кнессет.