29.04 19:47 MIGnews.com

Галант: любая война закончится для Израиля победой

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Судя по уловкам, до которых опустился ХАМАС, у группировки имеются огромные проблемы, считает министр строительства Израиля Йоав Галант."У них нет оперативных решений, поэтому они цинично используют палестинцев для провокаций и привлечения внимания международного сообщества", - так на организованной 29 апреля в Нью-Йорке конференции газеты Jerusalem Post он прокомментировал длящиеся пятую неделю протесты "Марша возвращения".На счет Ирана министр повторил многих своих коллег: "Я уверен, что настойчивость США заставит Иран переосмыслить избранный им путь".Кроме того, он назвал президента США Дональда Трампа "ближайшим союзником Израиля", который избрал иной подход в сравнении, с предшествовавшей ему администрации Обамы и назвал ядерную сделку с Тегераном "очень плохой".Он также отметил, что "ядерный Иран поставит под угрозу весь мир и, в частности, Израиль", и что Иран – это на данный момент одна из немногих угроз военной конфронтации Израиля."Сложилась опасная асимметричная ситуация, когда Израиль подвергается воздействию Ирана, но Иран находится далеко", - добавил Галант, подчеркнув, что иранцы потенциально могут создать оружие массового уничтожения, но Еврейское государство не смог оперативно этому помешать.Впрочем, несмотря на все это, бывший генерал Йоав Галант заверил собравшихся на конференции в том, что Израиль выйдет победителем из любого будущего конфликта, поскольку стратегическая ситуация в Израиле хорошая, а в некотором роде лучше, чем когда-либо вообще.