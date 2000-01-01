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Мэр Тулузы угрожает заму-еврею, выступившему против арабов 29.04 18:40   MIGnews.com

Мэр Тулузы угрожает заму-еврею, выступившему против арабов

Заместителю градоначальника французской Тулузы Авиву Зонабенду грозит увольнение из-за слов о том, что в городе "слишком много арабов". Данное заявление он сделал ранее на этой неделе в радиоинтервью израильскому Галей ЦАХАЛ.

В эфире израильского радио Зонабенд, являющийся единственным евреем в горсовете Тулузы, посетовал на то, что арабы составляют 11-12% населения Тулузы, тогда как евреев в городе "очень мало". Кроме того, он заявил о "безнадежном положении еврейского народа в Европе".

Это не обошли вниманием французские СМИ, после чего мэр Жан-Люк Муденк осудил своего заместителя.

Зонабенд был вынужден защищаться. Он сказал, что имел в виду лишь исламистов, а не обычных арабов, против которых ничего против не имеет и, более того, поддерживает связи с городской мусульманской общиной. К тому же он заверил в том, что говорил на "неуверенном иврите", отметив, что не говорит на этом языке в повседневной жизни.

Впрочем, это не возымело на Муденка эффекта, и он заявил, что подобные высказывания противоречат пропагандируемым им толерантным ценностям, и подчеркнул "невыносимость того, что культивируемый нами межкультурный диалог был попран".

"Вот почему я попросил профессионального переводчика проверить, соответствует ли то, что было опубликовано, сказанному", - предупредим градоначальник, пригрозив увольнением своего заместителя в том случае, если переводчик подтвердит описанное в прессе.
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