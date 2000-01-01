29.04 18:12 MIGnews.com

"Мистер Трамп, отпустите Полларда домой в Израиль"

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Министр транспорта и разведки Израиля, член военно-политического кабинета правительства Исраэль Кац призывает президента США Дональда Трампа окончательно помиловать бывшего израильского шпиона Джонатана Полларда по случаю 70-летия Государства Израиль.Выступая на организованной в Нью-Йорке газетой Jerusalem Post конференции, "ликудник" обратился к главе Белого дома с просьбой разрешить Полларду покинуть Соединенные Штаты и репатриироваться в Израиль."Чтобы праздник стал еще радостнее, я хотел бы попросить нашего великого друга президента Трампа предоставить израильтянам еще один подарок и позволить Джонатану Полларду переехать в Израиль, чтобы праздновать (День независимости – ред.) вместе с нами в Иерусалиме", - сказал он.В то же время Кац назвал "смелым и справедливым" решение Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и призвал западных союзников Еврейского государства поддержать позицию Трампа в отношении Тегерана и иранской ядерной программы."Победившей ISIS коалиции пора создать западно-арабский фронт против Ирана в отношении ядерной проблемы и регионального вопроса. Необходима коалиция, которая бы противостояла Ирану и его марионеткам: политически, экономически и, если необходимо, также в военном плане", - заявил он.Министр также напомнил о нависших над Израилем угрозах, подчеркнув, что сегодня Иран представляет собой самую серьезную угрозу для нашей страны и всему Ближнему Востоку.Как отметил Кац, последние события в Северной Корее показывают, что жесткая позиция президента Трампа, сочетающая санкции и готовность применить силу приносит свои плоды. Он призывал применять эту политику и дальше, по мере приближения к дате 12 мая, когда президент Трамп примет окончательное решение по поводу ядерной сделки с Ираном.