Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Путин готов помочь в налаживании контактов между корейцами 30.04 00:19   MIGnews.com

Путин готов помочь в налаживании контактов между корейцами

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином подтвердил готовность РФ и далее содействовать налаживанию взаимодействия между Республикой Корея и КНДР.

"Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подчеркнул важность продолжения усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, в том числе с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской "дорожной карте" урегулирования, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:37
КНДР готова к диалогу с Японией "в любое время"
23:21
Биби поздравил Саги Муки с победой на чемпионате по дзюдо
22:17
Работа мечты: в Исландии открыли вакансию путешественника
21:42
Акционеры Tesla предложили уволить Илона Маска
21:05
Академию Бней-Цион просили не отправлять учеников на смерть
20:11
Отставной генерал спасет Сионистский лагерь
19:47
Галант: любая война закончится для Израиля победой
18:40
Мэр Тулузы угрожает заму-еврею, выступившему против арабов
18:12
"Мистер Трамп, отпустите Полларда домой в Израиль"
17:39
Назван самый щедрый спонсор российских евреев
16:17
Facebook заблокировал группы польских антисемитов
15:54
Полиция проводит обыски в академии утонувших учеников
14:56
В Эстонии продадут крепость, построенную при Николае I
14:33
Полиция: у атаки в Тальпиот - криминальная подоплека
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus