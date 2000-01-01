29.04 14:19 MIGnews.com

Иран использует российские авиабазы для переброски боевиков

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Источники в сирийской оппозиции сообщили газете al-Quds al-Arabi о том, что Иран использует на территории Сирии 19 баз.Одна из иранских баз находится в Хмеймим, где развернуты основные силы российского экспедиционного корпуса.Оппозиция утверждает, что корпус стражей исламской революции перебрасывает через базу Хмеймим в Латакии военное оборудование и боевиков. Хмеймим играет особую роль в логистике иранской войны в Сирии, в связи с возможностями этого военного аэропорта.База аль-Хадир в провинции Алеппо является центром управления и контроля Корпуса и подчиненных ему шиитских милиций. Там же находится главная база иранской разведки.