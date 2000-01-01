Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









29.04 14:19   MIGnews.com

Иран использует российские авиабазы для переброски боевиков

Источники в сирийской оппозиции сообщили газете al-Quds al-Arabi о том, что Иран использует на территории Сирии 19 баз.

Одна из иранских баз находится в Хмеймим, где развернуты основные силы российского экспедиционного корпуса.

Оппозиция утверждает, что корпус стражей исламской революции перебрасывает через базу Хмеймим в Латакии военное оборудование и боевиков. Хмеймим играет особую роль в логистике иранской войны в Сирии, в связи с возможностями этого военного аэропорта.

База аль-Хадир в провинции Алеппо является центром управления и контроля Корпуса и подчиненных ему шиитских милиций. Там же находится главная база иранской разведки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:33
Полиция: у атаки в Тальпиот - криминальная подоплека
14:26
Нетаниягу: отношения с США крепки, как никогда
14:25
Иерусалим: Атака в Тальпиот, двое ранены
14:03
Ученые нашли способ борьбы с особо опасным видом рака крови
13:44
Вооруженные столкновения с Хизбаллой у израильской границы
13:25
ЦАХАЛ вернул ливанку, пересекшую границу на родину
13:18
Суд отменил увольнение работников Teva в Ашдоде
12:50
Авария энергосети в Амстердаме привела к сбоям Telegram
12:32
В Израиле пройдет крупнейшая конференция по технологиям
12:27
Россия-США: война высоких технологий
11:57
Сотни боевиков были уничтожены в Афганистане за 7 дней
11:45
Новая версия трагедии в Арава
11:31
Ким Чен Ын является кумиром для президента Филиппин
11:15
В Тель-Авиве и Кфар-Сабе угрожали взорвать школы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus