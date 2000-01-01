29.04 13:18 MIGnews.com

Суд отменил увольнение работников Teva в Ашдоде

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Суд по трудовым конфликтам в Беэр-Шеве отложил увольнение десятков работников завода фармацевтического гиганта в Беэр-Шеве.Увольнения были намечены на июнь этого года.на прошлой неделе Гистадрут подал в суд петицию с требованием отложить увольнения до тех пор, пока идут переговоры о возможной продаже завода.Суд постановил, что новое слушание дела по вопросу об увольнении работников пройдет в июне.