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29.04 13:18   MIGnews.com

Суд отменил увольнение работников Teva в Ашдоде

Суд по трудовым конфликтам в Беэр-Шеве отложил увольнение десятков работников завода фармацевтического гиганта в Беэр-Шеве.

Увольнения были намечены на июнь этого года.

на прошлой неделе Гистадрут подал в суд петицию с требованием отложить увольнения до тех пор, пока идут переговоры о возможной продаже завода.

Суд постановил, что новое слушание дела по вопросу об увольнении работников пройдет в июне.
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