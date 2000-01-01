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Ким Чен Ын является кумиром для президента Филиппин29.04 11:31   MIGnews.com

Ким Чен Ын является кумиром для президента Филиппин

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является кумиром для президента Филиппин Родриго Дутерте. Об этом он заявил журналистам по прибытии из Сингапура в воскресенье, 29 апреля.

По словам Дутерте северокорейский лидер стал его кумиром" после того, как Ким Чен Ын провел историческую встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Также филиппинский президент назвал лидера КНДР "героем дня".

Кроме того, Дутерте приветствовал обязательство Пхеньян продолжить денуклеаризацию, информирует портал Rappler.

При этом он выразил надежду на то, что однажды лично встретится с Ким Чен Ыном, чтобы "поздравить его".
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