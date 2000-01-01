Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Депутата Битана атаковали на рынке в Рамле. Видео29.04 07:52   MIGnews.com

Депутата Битана атаковали на рынке в Рамле. Видео

Наверняка председателю парламентской коалиции в Кнессете Давиду Битану еще долго будут вспоминать его резкие высказывания в адрес родителей израильских солдат, погибших в ходе операции “Нерушимая Скала”.

Из-за скандальной сцены на докладе государственного контролера по итогам операции депутат был словесно атакован "активистом Ликуда". Инцидент произошел в ходе его визита на рынок Рамле, который он посетил в пятницу, 28 апреля, в компании кандидата в мэры Михаэля Видаля и градоначальника Лода Яира Ревиво.

"Я поддерживал "Ликуд" со дня своего рождения. Ты позор "Ликуда"! Ты позор государства! Отправляйся на военное кладбище – оно недалеко отсюда – и попроси прощения. Ты позор государства. Убирайся домой! Позор тебе!" – кричал мужчина Битану.

Видео с места событий было опубликовано 2-ым израильским телеканалом:



Глава парламентского большинства старался не встревать в спор и не реагировать на оскорбления, пытаясь продолжить свой променад. Однако в опубликованном позже заявлении он обратился ко всем, кто поддержал его обидчика:

"Эти крики и съемка были спланированы. Меня заранее уведомили о присутствии этого человека. Все, кто насмехается над погибшими и памятью о павших, – все они циники, которые пытаются использовать священный День памяти своих в политических целях.

Я не рассчитывал, что там мне окажут поддержку, но не надо все искажать. Это – один мужчина, который спланировал видео, а вы просто способствуете этому отвратительному шоу. Он не активист "Ликуда". Активисты "Ликуда" фактически закрыли от меня провокатора, но почему хорошая режиссура должна искажать истину?".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:30
У дома президента Бразилии митингующие устроили беспорядки
07:12
В Индонезии издали фетву против браков с несовершеннолетними
06:32
Юлия Малиновская отстаивает права пожилых репатриантов
05:39
Ученые выяснили главную цель мужчины во время секса
04:19
На новой 5-фунтовой банкноте - пунктуационные ошибки
03:32
Энергетики могут вызвать аритмию
02:37
Хокинг рассказал о том, что станет "концом человечества"
01:14
Северная Корея запустила баллистическую ракету
23:25
Ученые рассказали, как избавится от склонности к ожирению
22:30
Низкий уровень IQ увеличивает риск заболеваний сердца
21:44
Зидан призывает не голосовать за Марин Ле Пен
21:29
"Шалом Ахшаву" запретили приближаться к поселениям
21:26
Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды
20:53
В Гиватаиме умер поэт-фронтовик Ион Деген
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus