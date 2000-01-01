Депутата Битана атаковали на рынке в Рамле. Видео

Наверняка председателю парламентской коалиции в Кнессете Давиду Битану еще долго будут вспоминать его резкие высказывания в адрес родителей израильских солдат, погибших в ходе операции “Нерушимая Скала”.
Из-за скандальной сцены на докладе государственного контролера по итогам операции депутат был словесно атакован "активистом Ликуда". Инцидент произошел в ходе его визита на рынок Рамле, который он посетил в пятницу, 28 апреля, в компании кандидата в мэры Михаэля Видаля и градоначальника Лода Яира Ревиво.
"Я поддерживал "Ликуд" со дня своего рождения. Ты позор "Ликуда"! Ты позор государства! Отправляйся на военное кладбище – оно недалеко отсюда – и попроси прощения. Ты позор государства. Убирайся домой! Позор тебе!" – кричал мужчина Битану.
Видео с места событий было опубликовано 2-ым израильским телеканалом:
Глава парламентского большинства старался не встревать в спор и не реагировать на оскорбления, пытаясь продолжить свой променад. Однако в опубликованном позже заявлении он обратился ко всем, кто поддержал его обидчика:
"Эти крики и съемка были спланированы. Меня заранее уведомили о присутствии этого человека. Все, кто насмехается над погибшими и памятью о павших, – все они циники, которые пытаются использовать священный День памяти своих в политических целях.
Я не рассчитывал, что там мне окажут поддержку, но не надо все искажать. Это – один мужчина, который спланировал видео, а вы просто способствуете этому отвратительному шоу. Он не активист "Ликуда". Активисты "Ликуда" фактически закрыли от меня провокатора, но почему хорошая режиссура должна искажать истину?".