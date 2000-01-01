30.04 07:16 MIGnews.com

Рухани призвал избирателей не голосовать за "авторитаризм"

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил иранцам в субботу, 29 апреля, что они могут столкнуться с большим авторитаризмом, если предпочтут Рухани его соперника на майских выборах."Мы не позволим им вернуть прежнюю атмосферу надзора в страну", - сказал Рухани на митинге в городе Йезд, как сообщает информагентство "Тасним"."Иранцы докажут всему миру на выборах 19 мая, что эра насилия, экстремизма и давления в нашей стране, закончены, и Иран идет по пути разума", - отметил президент.Аналитики говорят, что Рухани по-прежнему пользуется значительной поддержкой, особенно среди больших блоков молодых городских избирателей в Иране, которых привлекают его видение свободы и исламских свобод, исламского клерикального вмешательства в их личную жизнь.В телевизионном выступлении Рухани подчеркнул, что "свобода является самой важной проблемой для иранцев" и что министерство разведки приказало ему "не вмешиваться в частную жизнь людей".