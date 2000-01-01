29.04 21:24 MIGnews.com

РФ: ПРО США в Румынии и Польше нарушают договор INFT

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Развертывание систем противоракетной обороны США в Румынии и планы по размещению в Польше большего количества ПРО нарушают существующий договор о вооружениях, как говорится в заявлении МИД России, опубликованном в субботу, 29 апреля.США почти год назад включили в Румынии противоракетный щит стоимостью в 800 миллионов долларов и планировали установить еще один в Польше, считая его жизненно важным для защиты Польши и Европы от так называемых стран-изгоев. В 2016 году Кремль заявил, что он нацелен на приведение своего собственного ядерного арсенала.Министерство иностранных дел России заявило в субботу, 29 апреля, что планы нарушили Договор о ядерных вооружениях средней дальности (INFT), подписанный Вашингтоном и Советским Союзом в конце 1980-х годов."Неоспоримым фактом является то, что это является грубым нарушением обязательств INFT", - говорится в сообщении министерства на официальном сайте.