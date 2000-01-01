29.04 19:51 MIGnews.com

ЕС примет в свои ряды объединенную Ирландию

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Лидеры Евросоюза пообещали в субботу, 29 апреля, принять в свои ряды Северную Ирландию, если референдум объединит ее с Республикой Ирландия.Лидеры Евросоюза единодушно и быстро согласовали руководящие принципы для переговоров блока с Великобританией о выходе из ЕС.На саммите ирландский премьер-министр Энда Кенни просил своих коллег, чтобы Северная Ирландия, как и Восточная Германия в 1990 году, автоматически вступила в состав ЕС в случае объединения с существующим государством-членом блока.В соглашении 1998 года, направленном на прекращение насилия в Северной Ирландии, предусматривается проведение референдумов по обе стороны границы для объединения острова, если Лондон и Дублин увидят в этом общественную поддержку.