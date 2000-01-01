29.04 19:25 MIGnews.com

Аббас готовится в Египте к встрече с Трампом

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас должен встретиться с президентом Египта Абдель-Фаттах эль-Сисси в субботу, 29 апреля, чтобы согласовать позиции по мирному процессу в преддверие его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе.Аббас и Сисси обсудят также ухудшающиеся отношения ПА с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа, как сообщают палестинские и израильские СМИ.3 мая Аббас посетит Белый дом для проведения ряда встреч с президентом США и другими высокопоставленными представителями администрации Трампа, чтобы найти способ попытаться восстановить израильско-палестинский мирный процесс.Ожидается, что президент США совершит свой первый визит в Израиль в конце мая.Отметим, что с тех пор, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, его посланник на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт совершил две поездки в регион, чтобы попытаться начать переговоры после длительного бездействия.Ожидается, что переговоры Аббаса с Сисси будут сосредоточены на ситуации в секторе Газа. Ранее Аббас объявил, что Палестинская администрация больше не будет платить за газ, который подпитывает генераторы энергии прибрежного анклава. Он также угрожал прекратить выплаты работникам ПА в Газе. Этот шаг является частью попытки Аббаса вернуть контроль над Газой, находящейся под контролем террористической группировки ХАМАС.Каир недавно улучшил свои связи с ХАМАСом после длительного периода напряженности из-за связей ХАМАСа с "Братьями-мусульманами" в Египте. Каир также контролирует одно из КПП в секторе Газа и участвует в израильской блокаде.Трамп впервые поговорил с Аббасом по телефону в марте, когда пригласил его в Белый дом.