29.04 18:23 MIGnews.com

Туркам Германии могут запретить голосовать за смертную казнь

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Если Турция решит провести референдум о восстановлении смертной казни, Германия может законным образом заблокировать голосование в пределах своих границ, согласно официальной правительственной оценке.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести референдум по вопросу о том, следует ли возвращать смертную казнь в Турции. Министр иностранных дел Германии предостерег о таком изменении политики на прошлой неделе, заявив, что это может положить конец мечте Турции о вступлении в Европейский союз.Глава комитета по европейским делам Бундестага Гюнтер Кришбаум отметил, что если Турция решит провести голосование о возвращении смертной казни, то правительство Германии сможет заблокировать участие граждан Турции в референдуме в Германии.В юридической оценке также было установлено, что Германия может не только запретит участие в референдуме на избирательных участках в пределах своих границ, но и правительство может теоретически блокировать проведение референдума в консульствах и посольствах.В среду министр иностранных дел Германии по делам Европы Майкл Рот сообщил Бундестагу, что федеральное правительство еще не получило от посольства Турции запрос на проведение референдума по вопросу о смертной казне."Независимо от этого, федеральное правительство не поддержит инициативу по введению смертной казни", - сказал Рот.