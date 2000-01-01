29.04 16:50 MIGnews.com

Преемник Ле Пен негативно настроен к Израилю

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Ультраправая кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен объявила в субботу, 29 апреля, что ели она одержит победу на выборах, то назначит главу движения "Вставай, Франция", Николя Дюпон-Эньяна на пост премьер-министра.На Дюпон-Эньяна обрушилась критика со стороны еврейских чиновников во Франции за его жесткую критику Израиля в начале наземных операций "Нерушимой скалы".В то время комментарии Дюпон-Эньяна противоречили позиции французского президента Франсуа Олланда, который дал Израилю передышку во время операции в Газе.В комментариях, резко критикующих израильское правительство и западные страны за то, что они дали Израилю "зеленый свет" на проведение операции, Дюпон-Эньян заяви: "После взрывов и огромного ущерба, убийства сотен ни в чем не повинных мирных жителей, мужчин, женщин и детей, арабо-израильский конфликт вступил в новую фазу с вторжением израильской армии в сектор Газа, а ООН, Запад и Франция молчат".В то время Дюпон-Эньян подчеркивал "отсутствие пропорциональности" между объединенными силами, участвующими в боевых действиях в секторе Газа."Какую бы ответственность не несли лидеры ХАМАСа, путь, избранный Израилем, только приведет к тупиковой ситуации", - сказал Дюпон-Эньян."Мы ожидаем, что наше правительство возьмет на себя инициативу в отношении международных действий, которые заставят Израиль соблюдать резолюции ООН, то есть уйти с территорий и ликвидировать незаконные поселения", - сказал Дюпон-Эньян в ходе операции в своем заявлении французскому президенту Франсуа Олланду."Только так можно избежать того, чтобы этот конфликт не затронул нашу страну, и остановить новую резню, и только так можно будет восстановить прочный мир на Ближнем Востоке. Если мы допустим, чтобы эта невыносимая ситуация ухудшилась - это будет не только глупо, но и преступно".Во время спорного голосования во французском парламенте о признании палестинского государства Дюпон-Эньян сказал: "На протяжении более 100 лет Палестина была между двумя народами, легитимность которых одинакова"."Я буду голосовать за создание палестинского государства, потому что это единственный способ решить этот конфликт, который на протяжении десятилетий отравлял Ближний Восток и мир, что является логическим шагом, который поддерживают многие израильтяне, несмотря на террористические атаки", - продолжил преемник Ле Пен.Напомним, что второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.