29.04 16:19 MIGnews.com

Лидеры ЕС согласовали принципы переговоров о Brexit

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лидеры Евросоюза единодушно и быстро согласовали руководящие принципы для переговоров блока с Великобританией о выходе из ЕС, как заявил в субботу, 29 апреля, председатель саммита Дональд Туск."Руководящие принципы приняты единогласно, а твердый и справедливый политический мандат ЕС-27 для переговоров по Brexit готов", - сообщил Туск в Twitter вскоре после начала саммита лидеров ЕС.Должностные лица заявили, что одобрение заняло около минуты, и последовали аплодисменты лидеров.Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также выпустил твит, в котором говорилось: "Единство в действии".Ожидается, что переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье начнет переговоры с Великобританией о выходе из ЕС в июне после парламентских выборов в Великобритании.