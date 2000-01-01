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Лидеры ЕС согласовали принципы для переговоров о Brexit | Фото: Thinkstock29.04 16:19   MIGnews.com

Лидеры ЕС согласовали принципы переговоров о Brexit

Лидеры Евросоюза единодушно и быстро согласовали руководящие принципы для переговоров блока с Великобританией о выходе из ЕС, как заявил в субботу, 29 апреля, председатель саммита Дональд Туск.

"Руководящие принципы приняты единогласно, а твердый и справедливый политический мандат ЕС-27 для переговоров по Brexit готов", - сообщил Туск в Twitter вскоре после начала саммита лидеров ЕС.

Должностные лица заявили, что одобрение заняло около минуты, и последовали аплодисменты лидеров.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также выпустил твит, в котором говорилось: "Единство в действии".

Ожидается, что переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье начнет переговоры с Великобританией о выходе из ЕС в июне после парламентских выборов в Великобритании.
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