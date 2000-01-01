29.04 13:48 MIGnews.com

Преемник Ле Пен ушел в отставку из-за отрицания Холокоста

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Из-за обвинений в отрицании Холокоста временно назначенный руководитель ультраправой французской партии "Национальный фронт" Жан-Франсуа Жальк ушел в отставку, пробыв на своем посту всего лишь три дня. Как сообщает Reuters, его место займет однопартиец Стив Бриуа.Скандал разгорелся после того, как журналист газеты La Croix Лоран де Буасье обратил внимание на высказывание Жалька, сделанное им в интервью еще в 2000 году, когда он усомнился в том, что во Вторую мировую войну нацисты использовали в концентрационных лагерях пестицид "Циклон Б".Изначально сам Жальк утверждал, что ничего подобного не говорил и собирался подавать в суд за клевету. Но после ему припомнили и участие в митинге по поводу 40-ой годовщины смерти главы правительства французских коллаборационистов маршала Анри-Филиппа Петена в 1991 году.Жан-Франсуа Жальк является активистом "Национального фронта" с 70-ых годов прошлого века. 25 апреля Марин Ле Пен уступила ему место партийного лидера, чтобы сосредоточиться на втором этапе президентских выборов, который назначен на 7 мая.Сама она заявила в пятницу, что "питает отвращение" к сомневающимся и отрицающим Холокост, а также что "на сегодняшний день в "Национальном фронте" нет никого, кто бы отстаивал подобные тезисы".