29.04 20:20 MIGnews.com

Абэ подтвердил намерение решить вопрос мирного договора с РФ

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что намерен решить вопрос мирного договора с Россией, передает Reuters.Он подчеркнул, что между сторонами необходимо взаимное доверие для решения вопроса с составлением и подписанием документа.Также Абэ подчеркнул, что надеется на конструктивное сотрудничество с Россией для решения глобальных проблем.27 апреля Абэ посетил с визитом Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным.Лидеры двух стран обсудили в том числе совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.Абэ заявлял, что желает подписать мирный договор между Россией и Японией лично с Путиным.