29.04 20:20 MIGnews.com
Абэ подтвердил намерение решить вопрос мирного договора с РФ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что намерен решить вопрос мирного договора с Россией, передает Reuters.
Он подчеркнул, что между сторонами необходимо взаимное доверие для решения вопроса с составлением и подписанием документа.
Также Абэ подчеркнул, что надеется на конструктивное сотрудничество с Россией для решения глобальных проблем.
27 апреля Абэ посетил с визитом Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным.
Лидеры двух стран обсудили в том числе совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.
Абэ заявлял, что желает подписать мирный договор между Россией и Японией лично с Путиным.
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