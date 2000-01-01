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kremlin.ru 29.04 20:20   MIGnews.com

Абэ подтвердил намерение решить вопрос мирного договора с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что намерен решить вопрос мирного договора с Россией, передает Reuters.

Он подчеркнул, что между сторонами необходимо взаимное доверие для решения вопроса с составлением и подписанием документа.

Также Абэ подчеркнул, что надеется на конструктивное сотрудничество с Россией для решения глобальных проблем.

27 апреля Абэ посетил с визитом Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран обсудили в том числе совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.

Абэ заявлял, что желает подписать мирный договор между Россией и Японией лично с Путиным.
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