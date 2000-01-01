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Flickr.com 29.04 15:16   MIGnews.com

Власти Турции заблокировали "Википедию"

Власти Турции заблокировали доступ для граждан страны к ресурсам интернет-энциклопедии "Википедия". Об этом информирует газета Hurriyet со ссылкой на решение Совета по информационным технологиям и связи.

Сообщается, что Совет провел техническую и юридическую оценку информационных технологий используемых в интернет-энциклопедии "Википедия". По результатам экспертизы было принято решение применить административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля.

При этом Совет по информационным технологиям и связи ссылается на закон 5651.

Конкретные причины, которые побудили турецкие власти заблокировать интернет-ресурс, не сообщаются.

Напомним, турецкий закон 5651 — это закон "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере". Этот закон активно критикует оставшаяся в Турции оппозиция, так как он нарушает свободу слова и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.
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