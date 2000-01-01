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Flickr.com 29.04 14:15   MIGnews.com

Меркель: у нас с Трампом хорошие отношения

Канцлер Германии Ангела Меркель высоко оценивает рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Однако это, по ее словам, не исключает различий во взглядах.

"У меня с президентом Трампом хорошие рабочие отношения, которые определенно не исключают наличия разных точек зрения", - заявила канцлер в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В ходе двусторонних контактов лидеры двух стран, по словам Меркель, пытаются выработать общий подход к решению конфликтов на Украине, в Сирии или Йемене, к борьбе с терроризмом.

"Если мы хотим решить эти проблемы и помочь людям, то нам нужно активное участие США", - признала канцлер.

Кроме того, Меркель в очередной раз отметила, что переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли TTIP, которые зашли в тупик, возможно, будут возобновлены. "Я не исключаю, что переговоры по торговому соглашению с США когда-нибудь возобновятся", - сказала глава кабмина ФРГ, которая на протяжении последних лет активно выступает за подписание TTIP
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