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Северная Корея обещает `сурово наказать` Либермана 29.04 10:53   MIGnews.com

Северная Корея грозится "сурово наказать" Либермана

Министерство иностранных дел КНДР раскритиковало министра обороны Израиля Авигдора Либермана в ответ на его выпады в сторону Северной Кореи. Ранее глава оборонного ведомства заявил, что напряженность в отношениях Вашингтона и Пхеньяна "оказывает непосредственное влияние на Израиль".

"Израильские власти развернули нацеленную против народной республики клеветническую пропагандистскую кампанию, чтобы отвлечь внимание от преступлений против человечности, совершенных ими на оккупированной арабской территории. Израиль стал единственной страной на Ближнем Востоке, нелегально получившей доступ к ядерному оружия при содействии Соединенных Штатов", - заявили в северокорейском МИДе.

Пхеньян также упрекнул Еврейское государство в использовании любой возможности для осуждения мер КНДР в области ядерного сдерживания на фоне агрессивной политики США.

"Армия и народ КНДР подвергнут самому суровому наказанию тех, кто осмелился оскорбить достоинство высшего руководства народной республики", - предупредил МИД Северной Кореи, пообещав поддерживать "борьбу палестинского народа за свои законные права".
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