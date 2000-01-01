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Президент Черногории: благодаря НАТО есть гарантии | Фото: Thinkstock29.04 11:19   MIGnews.com

Президент Черногории: благодаря НАТО есть гарантии

Черногория обеспечила себе вечное существование вступлением в НАТО, заявил президент страны Филип Вуянович.

Он назвал принятое решение историческим. По его словам, оно особенно важно с учетом обновления Черногорией своей независимости в 2006 году. Также особую специфику имеет географическое и геополитическое положение страны, передает телеканал RTCG.

Вуянович отметил, что через такую систему безопасности Черногория получает гарантию своего существования. "И я думаю, что это самый ценный аспект данного решения", – сказал он.

Напомним, 28 апреля большая часть депутатов Черногории проголосовала за вступление страны в НАТО.

Оппозиция настаивает на необходимости провести по этому вопросу референдум.

В МИД РФ, тем временем, назвали вступление Черногории в альянс "попранием демократических норм".
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