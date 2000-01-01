29.04 11:19 MIGnews.com

Президент Черногории: благодаря НАТО есть гарантии

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Черногория обеспечила себе вечное существование вступлением в НАТО, заявил президент страны Филип Вуянович.Он назвал принятое решение историческим. По его словам, оно особенно важно с учетом обновления Черногорией своей независимости в 2006 году. Также особую специфику имеет географическое и геополитическое положение страны, передает телеканал RTCG.Вуянович отметил, что через такую систему безопасности Черногория получает гарантию своего существования. "И я думаю, что это самый ценный аспект данного решения", – сказал он.Напомним, 28 апреля большая часть депутатов Черногории проголосовала за вступление страны в НАТО.Оппозиция настаивает на необходимости провести по этому вопросу референдум.В МИД РФ, тем временем, назвали вступление Черногории в альянс "попранием демократических норм".