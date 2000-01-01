Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Вена отказалась высылать дипломатов РФ 29.03 11:14   MIGnews.com

Вена отказалась высылать дипломатов РФ

Председатель австрийского Министерства иностранных дел Карин Кнайсль сообщила, что официальная Вена вовсе не против стать посредником в вопросе урегулирования разногласий, которые посеяло так называемое дело Скрипаля между российской и британской сторонами.

Чиновница заверила, что если к Австрии обратятся с просьбой о посреднических усилиях между РФ и Британией, то власти с удовольствием примут предложение. Такое мнение она озвучила в эфире ТК ORF-2, пишет RT.

Кнайсль заверила, что Австрия не будет высылать из своей страны российских дипломатов, так как в критических ситуациях очень важно сохранять каналы для диалога. Поэтому Вена крайне аккуратно подходит к вопросу высылки дипломатов.

Вена считается своеобразным мостом между Востоком и Западом.

Как известно, Британия выслала 23 российских дипломата, Россия зеркально ответила. За последние два дня более 25 стран объявили, что из солидарности с Лондоном также вышлют дипломатов РФ.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:32
BDS требует от Netflix прекратить показ сериала "Фауда"
12:07
Видео: палестинцы жгут инженерную технику ЦАХАЛа
11:44
Группу французских солдат пытались задавить в Гренобле
11:33
Новая вакцина вылечила от рака 97% мышей
11:05
"Если Аббас не хочет в переговоров, то мы найдем другого"
10:52
Жизнь в пробках
10:33
Депутат Мерец сравнил харедим с обезьянами
10:14
Пожар в тюрьме Валенсии унес жизни минимум 68 человек
10:07
Наезд в Акко признан попыткой убийства на национальной почве
09:57
ЦАХАЛ задержал 26 арабов, подозреваемых в терроризме
09:34
Джереми Корбин планирует посетить Израиль
09:13
Министр строительства Израиля обещает убить главаря ХАМАСа
08:43
Пришли из Газы с гранатами - но не для террора
08:30
Противостояние агрессии РФ: Мэй поблагодарила Меркель
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus