Вена отказалась высылать дипломатов РФ

Председатель австрийского Министерства иностранных дел Карин Кнайсль сообщила, что официальная Вена вовсе не против стать посредником в вопросе урегулирования разногласий, которые посеяло так называемое дело Скрипаля между российской и британской сторонами.
Чиновница заверила, что если к Австрии обратятся с просьбой о посреднических усилиях между РФ и Британией, то власти с удовольствием примут предложение. Такое мнение она озвучила в эфире ТК ORF-2, пишет RT.
Кнайсль заверила, что Австрия не будет высылать из своей страны российских дипломатов, так как в критических ситуациях очень важно сохранять каналы для диалога. Поэтому Вена крайне аккуратно подходит к вопросу высылки дипломатов.
Вена считается своеобразным мостом между Востоком и Западом.
Как известно, Британия выслала 23 российских дипломата, Россия зеркально ответила. За последние два дня более 25 стран объявили, что из солидарности с Лондоном также вышлют дипломатов РФ.