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flickr/Garry Knight29.03 09:34   MIGnews.com

Джереми Корбин планирует посетить Израиль

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил, что "рано или поздно" планирует посетить Израиля и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Об этом политик сообщил во время интервью British Jewish News, которое было посвящено теме о распестренном антисемитизме внутри его партии.

Корбину пришлось прокомментировать утверждения о своих собственных связях с известными антисемитами и яростными противниками Еврейского государства, а также высказывания по Израилю, которые он сделал в прошлом.

"Я вообще не антисемит. Я никогда им не был и не буду. Я всю жизнь выступал против расизма в любой форме его проявления", - заявил Джереми Корбин.

Он признал, что в партии существует антисемитский настрой, однако он решительно отверг утверждение о том, что он лично позволил антисемитизму процветать в партии Лейбористов.

Он также подчеркнул, что хочет видеть мирный процесс в регионе, но Израиль должен "прекратить свою политику поселений, закончить оккупацию Самарии", ради эффективного решения конфликта по формуле двух государств.
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