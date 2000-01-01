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ХАМАС арестовал `израильского шпиона` 29.03 08:15   MIGnews.com

ХАМАС арестовал "израильского шпиона"

Представители ХАМАСа заявили, что в среду был арестован человек, который работал "шпионом" на правительство Израиля. По словам террористов, подозреваемый планировал переубедить жителей Газы не участвовать в "марше миллионов" возле границы с Еврейским государством, который должен пройти в эту пятницу.

По данным группировки, 37-летний житель Газы был "завербован" израильскими спецслужбами для проведения агитации среди населения анклава против их участия в мероприятии.

Согласно информации палестинских СМИ, он должен был распространить слухи, который посеяли бы панику среди потенциальных участников марша.

В частности, шпион должен был распространять информацию о том, что ЦАХАЛ намерен применить жесткие меры против жителей Газы, которые попытаются приблизиться к пограничному ограждению во время мероприятия, которое запланировано на 30 марта.

Также сообщается, что подозреваемый ранее работал и израильской разведке и собирал информацию о палестинских террористических группировках.

В свою очередь в ХАМАСе заявили, что во время марша его частники не планируют прибегать к насилию.
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