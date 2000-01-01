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29.03 07:58   MIGnews.com

Южная Корея и КНДР начали переговоры перед саммитом

Должностные лица Южной Кореи и КНДР ведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту, который запланирован на апрель. Об этом сообщает агентство Associated Press в четверг, 29 марта.

Отмечается, что стороны встретились в населенном пункте Пханмунджом, который расположен в демилитаризованной зоне.

Делегацию КНДР возглавил Ли Сон Гвон, руководитель агентства, занимающегося межкорейскими вопросами.

Делегацией Южной Кореи руководит Чо Мён Гюн, министр по делам национального объединения.
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