29.03 07:58 MIGnews.com

Южная Корея и КНДР начали переговоры перед саммитом

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Должностные лица Южной Кореи и КНДР ведут переговоры по подготовке к межкорейскому саммиту, который запланирован на апрель. Об этом сообщает агентство Associated Press в четверг, 29 марта.Отмечается, что стороны встретились в населенном пункте Пханмунджом, который расположен в демилитаризованной зоне.Делегацию КНДР возглавил Ли Сон Гвон, руководитель агентства, занимающегося межкорейскими вопросами.Делегацией Южной Кореи руководит Чо Мён Гюн, министр по делам национального объединения.