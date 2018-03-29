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Противостояние агрессии РФ: Мэй поблагодарила Меркель 29.03 08:30   MIGnews.com

Противостояние агрессии РФ: Мэй поблагодарила Меркель

Британский премьер Тереза Мэй во время телефонного разговора выразила благодарность немецкому канцлеру Ангеле Меркель за поддержку и солидарность в "деле Скрипаля". Политики намерены и далее совместно противостоять противостоянию возросшей агрессии со стороны России.

В распространенном пресс-службой правительства Великобритании релизе сообщается: "канцлер и премьер-министр сошлись во мнении, что необходимо продолжать совместную работу".

Сообщается, что свежий комментарий по "делу Скрипаля" дал и глава британского МИДа Борис Джонсон. Во время своей речи он сообщил, что высылки дипломатов РФ "произошли тогда, когда внезапно возникло чувство, что годы притеснений и провокаций довели всеобщее терпение до предела", пишет МК.

"Если в Российской Федерации думали, что мы стали настолько морально слабы, зависимы от углеводородов, хронически избегаем рисков и боимся РФ, что не сможем ответить, так вот им ответ", - сказал британский министр.
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