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Сара и Яир Нетаниягу требуют расследовать сливы полиции 29.03 07:35   MIGnews.com

Сара и Яир Нетаниягу требуют расследовать сливы полиции

Супруга и сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу подали жалобу в отдел внутренних расследований полиции с требованием расследовать источник “тенденциозных сливов” о подробностях их дел и допросов в прессу.

Согласно заявлению Яира и Сары Нетаниягу, спустя считанные часы после допросов в Лахав 433 в прессе были опубликованы подробности “которые могли быть известны только следователям”.

В заявлении говорится: “Немедленно после окончания допросов начались клеветнические, срежиссированные и направляемые чьей-то рукой пляски демонов в медиа ”. Нетаниягу указали на то, что в прессе опубликованы дословные цитаты из протоколов допросов, которые были известны только им и следователям.

В качестве примеров приводится тот факт, что в прессе опубликована информация о том, что в расследовании против Яир Нетаниягу принимают участие представители управления по ценным бумагам, и что дословно опубликованы несколько sms сообщений с телефонов Нетаниягу.

Адвокат семьи Нетаниягу Йоси Коэн также прямо обвиняет начальника израильской полиции Рони Альшейха, рассказавшего журналистам о допросе Сары Нетаниягу за четыре дня до того, как он состоялся и намекнувшем на его невиновность.

Полиция после подачи жалобы распространила заявление в котором сообщает, что “не поддастся на действия, цель которых - навредить исполнению долга полиции по установлению истины”.
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