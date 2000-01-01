29.03 07:35 MIGnews.com

Сара и Яир Нетаниягу требуют расследовать сливы полиции

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Супруга и сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу подали жалобу в отдел внутренних расследований полиции с требованием расследовать источник “тенденциозных сливов” о подробностях их дел и допросов в прессу.Согласно заявлению Яира и Сары Нетаниягу, спустя считанные часы после допросов в Лахав 433 в прессе были опубликованы подробности “которые могли быть известны только следователям”.В заявлении говорится: “Немедленно после окончания допросов начались клеветнические, срежиссированные и направляемые чьей-то рукой пляски демонов в медиа ”. Нетаниягу указали на то, что в прессе опубликованы дословные цитаты из протоколов допросов, которые были известны только им и следователям.В качестве примеров приводится тот факт, что в прессе опубликована информация о том, что в расследовании против Яир Нетаниягу принимают участие представители управления по ценным бумагам, и что дословно опубликованы несколько sms сообщений с телефонов Нетаниягу.Адвокат семьи Нетаниягу Йоси Коэн также прямо обвиняет начальника израильской полиции Рони Альшейха, рассказавшего журналистам о допросе Сары Нетаниягу за четыре дня до того, как он состоялся и намекнувшем на его невиновность.Полиция после подачи жалобы распространила заявление в котором сообщает, что “не поддастся на действия, цель которых - навредить исполнению долга полиции по установлению истины”.