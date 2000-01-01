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`Нет никакого сомнения, Иерусалим – столица Израиля` | Фото:30.03 07:11   MIGnews.com

"Нет никакого сомнения, Иерусалим – столица Израиля"

Совершенно очевидно, что Иерусалим является столицей Израиля, тут нечего обсуждать.

Об этом с уверенностью заявил бывший депутат Европарламента, а ныне – госсекретарь Бельгии Филипп де Бейкер, сообщает The Times of Israel.

"Нет сомнений в том, что Иерусалим является столицей Израиля. Это ясно, и этот вопрос нет смысла обсуждать. Но мы видим политический контекст, в котором Европа рассматривает Иерусалим как предмет переговоров по реализации принципа двух государств для двух народов", - подчеркнул Бейкер в интервью изданию Joods Actueel.

"В период работы в качестве члена Европейского парламента я всегда стремился к тому, чтобы Израиль мог участвовать в лучших исследовательских программах ЕС. В мире существует только одно государство, чье право на существование оспаривают, и мы должны с этим бороться. Израиль имеет право на существование", - отметил госсекретарь Бельгии.

В интервью журналистам он добавил, что считает необходимым основать особую структуру, задачей которой станет борьба с расизмом, антисемитизмом и социальным неравенством.

Отметим, что данная позиция противоречит официальной доктрине правительства Бельгии: так, в декабре прошлого года премьер-министр этой страны, Чарльз Мишель, осудил признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.
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