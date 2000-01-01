Шойгу: Вскоре жители Восточной Гуты смогут вернуться домой
В ближайшее время беженцы из Восточной Гуты смогут вернуться домой. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
По словам российского министра, страдания людей, которые длятся уже семь лет, вскоре прекратятся, а угроза военная угроза в Дамаске отойдет на второй план.
"Там начнется уже нормальная жизнь по восстановлению всего того, что необходимо восстановить", - сказал он.
Ранее жители сирийского города Думы – последнего оплота сопротивления вооруженной оппозиции в регионе – призвали вооруженные отряды сотрудничать с властями Сирии и принять условия перемирия. В противном случае, войска Башара Асада могут начать наземную операцию по освобождению города.
По данным оборонного ведомства России, за время действия гуманитарных пауз, с территории Восточной Гуты вышли более 128 тысяч мирных жителей и не менее 10 тысяч членов вооруженных группировок.