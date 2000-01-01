Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото - пресс-служба Минобороны РФ 29.03 20:24   MIGnews.com

Шойгу: Вскоре жители Восточной Гуты смогут вернуться домой

В ближайшее время беженцы из Восточной Гуты смогут вернуться домой. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

По словам российского министра, страдания людей, которые длятся уже семь лет, вскоре прекратятся, а угроза военная угроза в Дамаске отойдет на второй план.

"Там начнется уже нормальная жизнь по восстановлению всего того, что необходимо восстановить", - сказал он.

Ранее жители сирийского города Думы – последнего оплота сопротивления вооруженной оппозиции в регионе – призвали вооруженные отряды сотрудничать с властями Сирии и принять условия перемирия. В противном случае, войска Башара Асада могут начать наземную операцию по освобождению города.

По данным оборонного ведомства России, за время действия гуманитарных пауз, с территории Восточной Гуты вышли более 128 тысяч мирных жителей и не менее 10 тысяч членов вооруженных группировок.

Ранее в российском генштабе заявили, что боевики, удерживающие Восточную Гуту уже готовы сложить оружие и покинуть регион.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:48
Оправдан бывший глава профсоюзов порта Ашдода
20:47
Эдельштейн угрожает бойкотировать церемонию зажжения факелов
20:42
У рэпера R.Kelly есть гарем из несовершеннолетних девочек
20:07
Камиль Абу Рокун назначен генерал-майором ЦАХАЛа
19:32
Эксперты нашли встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов
19:31
Хорватия закупит у Израиля 12 самолетов F-16
19:24
Данон предупредил ООН насчет протестов жителей Газы
19:07
МЧС: в "Зимней вишне" были закрыты все аварийные выходы
18:41
Либерман предлагает не драматизировать ситуацию вокруг Газы
18:18
Ортодокс собирал интимное видео, записанное в домах граждан
18:08
Telegram частично возобновил работу
17:44
СМИ: Дочь Сергея Скрипаля пошла на поправку
17:38
Нетаниягу пошел на поправку
17:12
Кахлон атаковал Банк Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus