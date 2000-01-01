Эдельштейн угрожает бойкотировать церемонию зажжения факелов

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заявил, что ни он, ни другие сотрудники Кнессета не примут участия в церемонии зажжения факелов во время празднования 70-летия независимости Израиля в случае, если на ней будет выступать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент страны Реувен Ривлин.
По данным издания, председатель израильского парламента направил сотрудникам Кнессета и парламентариям письмо, в котором объяснил причину своего отсутствия.
"У меня нет никаких сомнений, что если будет размыт национальный характер церемонии, огонь факелов распалит споры между нами. Я не могу содействовать такому", - говорится в письме.
"В последние дни снова обсуждается предложение Регев о внесении существенных изменений в церемонию зажжения факелов на горе Герцля. Если это произойдет, то станет первым с момента создания государства ударом по самому аполитичному мероприятию года, воспринимаемому многими как нечто святое. Если кнессет перестанет быть единственным представителем народа Израиля на церемонии, то, к сожалению, кнессет и его представители не смогут принять в ней участие", — говорится в письме Эдельштейна, опубликованномна сайте Кнессета.
В свою очередь министр Регев, комментируя письмо Эдельштейна, заявила, что речь идет о "наборе слов", которым Эдельштейн пытается скрыть пятно, вызванное его странным протестом против выступления на государственной церемонии премьер-министра и президента страны.
По ее словам, эта церемония проходит под эгидой правительства, которое много лет назад всего лишь делегировало спикеру парламента право на ее ведение. Она также подчеркнула, что это вовсе не означает, что факельная церемония является парламентской.