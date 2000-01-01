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Данон предупредил ООН насчет протестов жителей Газы | Фото:29.03 19:24   MIGnews.com

Данон предупредил ООН насчет протестов жителей Газы

Посол Израиля в Организации Объединенных Наций Дани Данон направил письмо в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, предупредив их относительно планов ХАМАС спровоцировать масштабное противостояние с израильскими силами безопасности на границе между Израилем и Газой.

Об этом в четверг, 29 марта сообщает Arutz Sheva.

"Я пишу, чтобы сообщить вам об опасных усилиях палестинских лидеров по созданию конфликта путем организации серии массовых конфронтаций, в частности у забора безопасности между сектором Газы и Израилем, которые должны произойти между 30 марта и 15 мая", - написал он в своем письме.

По словам посла, "пока палестинцы пытаются представить эти демонстрации в качестве актов "мирного сопротивления", ХАМАС вложил в эту кампанию около 10 миллионов долларов и будет платить жителям Газы за участие".

Данон подчеркнул, что "провокационные действия ХАМАСа по разжиганию насилия служат только для того, чтобы отвлечь мир от катастрофической гегемонии террористической организации, которая привела к ухудшению ситуации в Газе".

Посол отметил, что в то же время ПА продолжает задерживать платежи за электроэнергию и зарплаты в Газе и угрожает дополнительными санкциями.

"С другой стороны, Израиль продолжает обеспечивать Газу электроэнергией, водой и товарами в координации с международными организациями, а также принимает жителей Газы, стремящихся посетить Израиль для лечения", - уточнил Данон.

"В свете провокаций, планируемых в следующие недели, я вновь подтверждаю право Израиля защищать свой суверенитет и своих граждан. Израиль осуждает опасную попытку палестинского руководства разжечь напряженность и спровоцировать насилие, и ожидает, что весь персонал Организации Объединенных Наций воздержится от планирования, поддержки или участия в этих мероприятиях", - добавил посол.
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