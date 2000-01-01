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29.03 18:41   MIGnews.com

Либерман предлагает не драматизировать ситуацию вокруг Газы

Министр обороны Авигдор Либерман (НДИ) предлагает не драматизировать ситуацию с проникновением жителей сектора Газы на территорию Израиля.

Об этом глава оборонного ведомства заявил в четверг, 29 марта в интервью The Times of Israel.

"Речь идет об оперативном просчете, но не о трагедии, подобной войне Судного дня", - отметил Либерман в интервью изданию.

По его словам, ЦАХАЛ готов к любым сценариям развития событий на границе с Газой и обеспечит спокойствие страны в праздничные дни.

"Можно ли полностью исключить просчеты? Нет. Должны ли мы делать из каждого подобного случая национальную трагедию? Тоже нет. Нужно делать выводы и учиться на ошибках. Массовая истерика тут не поможет", - подчеркнул министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что не существует "мирных палестинцев", которые устраивают марши и демонстрации у границы. "Все они активисты ХАМАСа. И именно ХАМАС обеспечивает их подвозку к местам беспорядков, снабжает бесплатным интернетом, палатками, питаним", - добавил министр.
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