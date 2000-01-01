Либерман предлагает не драматизировать ситуацию вокруг Газы

"Речь идет об оперативном просчете, но не о трагедии, подобной войне Судного дня", - отметил Либерман в интервью изданию.
По его словам, ЦАХАЛ готов к любым сценариям развития событий на границе с Газой и обеспечит спокойствие страны в праздничные дни.
"Можно ли полностью исключить просчеты? Нет. Должны ли мы делать из каждого подобного случая национальную трагедию? Тоже нет. Нужно делать выводы и учиться на ошибках. Массовая истерика тут не поможет", - подчеркнул министр.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что не существует "мирных палестинцев", которые устраивают марши и демонстрации у границы. "Все они активисты ХАМАСа. И именно ХАМАС обеспечивает их подвозку к местам беспорядков, снабжает бесплатным интернетом, палатками, питаним", - добавил министр.