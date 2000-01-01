Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









29.03 17:12   MIGnews.com

Кахлон атаковал Банк Израиля

Министр финансов Израиля Моше Кахлон подверг резкой критике последний доклад Банка Израиля.

В докладе ставятся под сомнение основные принципы жилищной программы Кахлона и выражается опасение того, что в казну будет поступать меньше налогов.

Кахлон в ответ на это заявил: “Мы должны воевать с теми, кто проталкивает свои собственные интересы - и с Банком Израиля. Банк Израиля раз за разом ошибается, его ошибки стоили нам 16 миллиардов шекелей. Я делаю с точностью до наоборот то, что предлагает мне глава Банка Карин Флюг”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:18
Ортодокс собирал интимное видео, записанное в домах граждан
18:08
Telegram частично возобновил работу
17:44
СМИ: Дочь Сергея Скрипаля пошла на поправку
17:38
Нетаниягу пошел на поправку
16:48
СМИ: два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране
16:25
Предъявлено обвинение террористу, убившему Итамара Бен-Галя
16:05
Британия готовит Fusion Doctrine
15:39
В Беэр-Шеве ищут арабского террориста
14:38
Задержан террорист, пытавшийся задавить солдат в Гренобле
14:23
Посол США в Израиле: Вашингтон не пытается заменить Аббаса
14:17
В Израиле появился шестой провайдер мобильной связи
13:53
В Париже прошел марш против антисемитизма
13:29
Раскрыт секрет якобы пустого саркофага
13:15
Дело 4000: арестован выдававший себя за детектива Лахав 433
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus