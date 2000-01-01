29.03 17:12 MIGnews.com

Кахлон атаковал Банк Израиля

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Министр финансов Израиля Моше Кахлон подверг резкой критике последний доклад Банка Израиля.В докладе ставятся под сомнение основные принципы жилищной программы Кахлона и выражается опасение того, что в казну будет поступать меньше налогов.Кахлон в ответ на это заявил: “Мы должны воевать с теми, кто проталкивает свои собственные интересы - и с Банком Израиля. Банк Израиля раз за разом ошибается, его ошибки стоили нам 16 миллиардов шекелей. Я делаю с точностью до наоборот то, что предлагает мне глава Банка Карин Флюг”.