Кахлон атаковал Банк Израиля

Министр финансов Израиля Моше Кахлон подверг резкой критике последний доклад Банка Израиля.
В докладе ставятся под сомнение основные принципы жилищной программы Кахлона и выражается опасение того, что в казну будет поступать меньше налогов.
Кахлон в ответ на это заявил: “Мы должны воевать с теми, кто проталкивает свои собственные интересы - и с Банком Израиля. Банк Израиля раз за разом ошибается, его ошибки стоили нам 16 миллиардов шекелей. Я делаю с точностью до наоборот то, что предлагает мне глава Банка Карин Флюг”.