Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Посол США в Израиле: Вашингтон не пытается заменить Аббаса 29.03 14:23   MIGnews.com

Посол США в Израиле: Вашингтон не пытается заменить Аббаса

Посол США в Израиле Дэвид Фридман опроверг выводу, приписанные ему о том, что Вашингтон готов найти замену Махмуду Аббасу в недавнем интервью.

Ранее сообщалось, что дипломат сообщил о том, что Белый дом работает над заменой председателя ПА Абу Мазеном.

Комментируя эту информацию, Фридман подчеркнул, что палестинцы должны сами решать, кто должен быть их лидером.

На своей странице в Twitter американский дипломат написал:

"Я был неверно процитирован в различных сообщениях, вытекающих из интервью, которое было опубликовано сегодня. США не стремятся заменить Махмуда Аббаса. Палестинский народ должен сам выбирать своего лидера".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:38
Задержан террорист, пытавшийся задавить солдат в Гренобле
14:17
В Израиле появился шестой провайдер мобильной связи
13:53
В Париже прошел марш против антисемитизма
13:29
Раскрыт секрет якобы пустого саркофага
13:15
Дело 4000: арестован выдававший себя за детектива Лахав 433
12:56
"Эль Аль" подает в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией
12:32
BDS требует от Netflix прекратить показ сериала "Фауда"
12:07
Видео: палестинцы жгут инженерную технику ЦАХАЛа
11:44
Группу французских солдат пытались задавить в Гренобле
11:33
Новая вакцина вылечила от рака 97% мышей
11:14
Вена отказалась высылать дипломатов РФ
11:05
"Если Аббас не хочет в переговоров, то мы найдем другого"
10:52
Жизнь в пробках
10:33
Депутат Мерец сравнил харедим с обезьянами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus