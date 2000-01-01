Посол США в Израиле: Вашингтон не пытается заменить Аббаса
Посол США в Израиле Дэвид Фридман опроверг выводу, приписанные ему о том, что Вашингтон готов найти замену Махмуду Аббасу в недавнем интервью.
Ранее сообщалось, что дипломат сообщил о том, что Белый дом работает над заменой председателя ПА Абу Мазеном.
Комментируя эту информацию, Фридман подчеркнул, что палестинцы должны сами решать, кто должен быть их лидером.
На своей странице в Twitter американский дипломат написал:
"Я был неверно процитирован в различных сообщениях, вытекающих из интервью, которое было опубликовано сегодня. США не стремятся заменить Махмуда Аббаса. Палестинский народ должен сам выбирать своего лидера".