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flickr/Aero Icarus29.03 12:56   MIGnews.com

"Эль Аль" подает в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией

Израильская авиакомпания "Эль Аль" подала иск в БАГАЦ против правительства станы. Руководство перевозчика потребовала запретить индийской компании Air India совершать полеты в Тель-Авив над территорией Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Ynet в четверг, 29 марта.

В "Эль Аль" заявили, что израильское правительство обязалось предоставить "равные возможности с другими израильскими и иностранными компаниями на конкурентной основе".

В судебном иске говорится:

"Эль Аль просит суд обязать государство запретить Air India совершать рейсы в Израиль над Саудовской Аравией до тех пор, пока израильская авиакомпания не получит такого же права".
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