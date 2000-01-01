29.03 12:56 MIGnews.com

"Эль Аль" подает в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией

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Израильская авиакомпания "Эль Аль" подала иск в БАГАЦ против правительства станы. Руководство перевозчика потребовала запретить индийской компании Air India совершать полеты в Тель-Авив над территорией Саудовской Аравии.Об этом сообщает Ynet в четверг, 29 марта.В "Эль Аль" заявили, что израильское правительство обязалось предоставить "равные возможности с другими израильскими и иностранными компаниями на конкурентной основе".В судебном иске говорится:"Эль Аль просит суд обязать государство запретить Air India совершать рейсы в Израиль над Саудовской Аравией до тех пор, пока израильская авиакомпания не получит такого же права".