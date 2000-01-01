"Эль Аль" подает в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией
Израильская авиакомпания "Эль Аль" подала иск в БАГАЦ против правительства станы. Руководство перевозчика потребовала запретить индийской компании Air India совершать полеты в Тель-Авив над территорией Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Ynet в четверг, 29 марта.
В "Эль Аль" заявили, что израильское правительство обязалось предоставить "равные возможности с другими израильскими и иностранными компаниями на конкурентной основе".
В судебном иске говорится:
"Эль Аль просит суд обязать государство запретить Air India совершать рейсы в Израиль над Саудовской Аравией до тех пор, пока израильская авиакомпания не получит такого же права".