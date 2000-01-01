Британия готовит Fusion Doctrine

В течение недель/месяцев британское правительство под руководством премьера Терезы Мэй представит парламенту новое антитеррористическое законодательство, об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Чиновник заверил, что депутаты будут удивлены тем мощным пакетом, который собрали министры. Сообщается, что изменения осовременят законодательство для улучшения его ответов на вызовы современности, пишет Sky News.
Как известно, о данной потребности заявлял постоянный секретарь Минобороны Соединенного Королевства Стивен Лавгроув и замглавы Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер еще 27 марта в интервью представителям СМИ.
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