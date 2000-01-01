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Депутат Мерец сравнил харедим с обезьянами 29.03 10:33   MIGnews.com

Депутат Мерец сравнил харедим с обезьянами

Депутат Кнессета от партии Мерец Моси Раз опубликовал в facebook фотографию, на которой светская женщина держит за ультраортодоксом плакат, на котором написано “Тошно от обезьян”.

Депутат Моси Раз, таким образом, решил выразить свой протест против “религиозного принуждения” и запрета на продажу мучных изделий в Песах.

Администратор группы facebook Дивуах Ришони Йоси Давыдов нашел человека, попавшего на оскорбительную фотографию. Он пишет: “Это человек с проблемами со зрением. Он не знал, что его снимают... Он очень глубоко уязвлен, и он предпримет действия в связи с этим”.

Давыдов пишет: “Мои руки дрожат, когда я пишу это. Депутат Моси Раз, больной и отвратительный человек, с определенным налетом антисемитизма, под защитой привилегий израильского Кнессета публикует пост, которым мог бы гордиться Геббельс”.

Раз после начавшегося в сети шторма, стер пост. Он сообщил, что пост не был направлен против “определенного человека”, но “против религиозного принуждения”.
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