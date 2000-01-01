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29.03 08:57   MIGnews.com

Против жены Франсуа Фийона возбудили дело

Во Франции прокуратура в отношении жены кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона официально начала расследование. Супругу обвиняют в организации фиктивных рабочих мест.

Пенелоп Фийон провела этот день на допросе в магистрате, судебно-прокурорском органе во Франции. О возбуждении уголовного дела в отношении самого кандидата на пост президента было объявлено 14 марта.

Фийона подозревают в растрате государственных средств: согласно обвинению, он платил сотни тысяч евро членам своей семьи за работу, которую они не выполняли.

Сам кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" и его жена отрицают все обвинения. Фийон считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

Кроме того, он заявил, что не собирается покидать предвыборную гонку, пишет Би Би Си.
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