29.03 08:57 MIGnews.com

Против жены Франсуа Фийона возбудили дело

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Во Франции прокуратура в отношении жены кандидата на пост президента страны Франсуа Фийона официально начала расследование. Супругу обвиняют в организации фиктивных рабочих мест.Пенелоп Фийон провела этот день на допросе в магистрате, судебно-прокурорском органе во Франции. О возбуждении уголовного дела в отношении самого кандидата на пост президента было объявлено 14 марта.Фийона подозревают в растрате государственных средств: согласно обвинению, он платил сотни тысяч евро членам своей семьи за работу, которую они не выполняли.Сам кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" и его жена отрицают все обвинения. Фийон считает выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.Кроме того, он заявил, что не собирается покидать предвыборную гонку, пишет Би Би Си.