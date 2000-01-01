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29.03 09:03   MIGnews.com

Либерман не может наказать раввина Левинштейна

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит предотвратил “вызов на ковер” министром обороны Авигдором Либерманом главы подготовительного курса для религиозных солдат "Эли" раввина Игаля Левинштейна.

Мандельблитт и его заместитель Дина Зильбер передали Либерману свое заключение, в котором говорится, что тот не имеет юридического права вызывать к себе Левинштейна. Либерман собирался разобраться с Левинштейном за его оскорбительные замечания в адрес женщин, проходящих службу в ЦАХАЛе.

Более того, Либерман не имеет права лишить курс Левинштейна статуса подготовительного курса ЦАХАЛа или повлиять на его финансирование. Это является прерогативой министерства образования. Тем не менее, Зильбер указывает на то, что Либерман имеет право лишить курс “Эли” предпочтительного статуса, согласно которому его курсанты получают отсрочку от службы.

Зильбер однако, резко критикует Левинштейна, указывая на то, что его слова “нанесли крайний вред деликатной ткани консенсуса израильского общества в отношении ЦАХАЛа”.

Сам Левинштейн ранее опубликовал разъяснения, в которых говорится, что его слова о женщинах в ЦАХАЛе “были вырваны из контекста”.
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